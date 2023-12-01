Важливий об'єкт: у Києві частково відкрили рух Подільсько-Воскресенським мостом

Це найбільший з обʼєктів транспортної інфраструктури Києва та України, протяжність якого складає понад 10 кілометрів.

Сьогодні, 1 грудня, у Києві відкрили рух спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусне сполучення для пасажирів з лівого берега на правий Подільсько-Воскресенським мостовим переходом. Це потрібно для забезпечення життєдіяльності міста під час воєнного стану.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Києві частково відкрили рух Подільсько-Воскресенським мостом / Фото: Віталій Кличко/Тelegram

За словами очільника столиці, спершу на мосту працюватиме автобусний маршрут № 111 за напрямком "Станція метро "Площа Українських Героїв" – станція метро "Лівобережна".

"Ще кілька років тому першим етапом запуску об'єкта ми планували та обіцяли забезпечення руху пасажирського автотранспорту. І сьогодні, нарешті, це відбулося! Всім скептикам та тим, хто намагався заблокувати роботи на обʼєкті, скажу одне: шукайте тепер інші приводи для своїх маніпуляцій", – зазначив він.

Будівництво мостового переходу триває. Кличко наголосив: це важливий об'єкт для життєдіяльності міста, а також для його обороноздатності.

Наступний етап

За словами Кличка, наступний крок – забезпечення проїзду на вул. О. Бальзака. Відповідні роботи вже тривають. Крім того, йдеться про здійснення ремонту вулиці Центральна Садова включно з облаштуванням мережі водовідведення.

"І проїзд на Бальзака, і ремонт Центральної Садової плануємо завершити наступного року", – запевняє мер столиці.

Він акцентував, що запуск руху автотранспорту – це перший крок до наступного суперважливого для мешканців міста етапу, який передбачає запуск метро на Троєщину. І частина його станцій вже існують – вони розташовані на нижньому ярусі аркового мосту.

"А далі метро має піти під землю. І роботи з облаштування тунелів теж активізуємо. Нас суттєво уповільнили спочатку пандемія, а потім широкомасштабна війна", – визнав Кличко.

У Києві частково відкрили рух Подільсько-Воскресенським мостом

Наразі фахівці здійснюють:

підготовчі роботи для подальших будівельних робіт із влаштування тунелю під залізничними коліями;

зведення насипу земляного полотна на ділянці Русанівських садів з будівництвом гілок метрополітену;

монтаж та укрупнення металоконструкцій прогонових будов від Центральної Садової в бік залізниці;

спорудження підпірних стін;

влаштування мережі зовнішнього освітлення.

"Отже – автопроїзд ми забезпечили. В кінці наступного року він буде можливим вже і на вулицю Бальзака. А фінальним етапом, найочікуванішим, стане запуск метро на Троєщину!", – підсумував мер Києва Віталій Кличко.

Раніше у КМДА розповіли, коли планують відремонтувати вулицю Центральну Садову на Русанівських садах.

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