"Ваш родич у біді": у Києві розкрили шахрайську схему на десятки тисяч гривень

"Ваш родич у біді": у Києві розкрили шахрайську схему на десятки тисяч гривень

Зловмисники представлялися лікарями.

У Києві поліція упіймала банду зловмисників, які діяли за схемою "ваш родич у біді". Вони вкрали у пенсіонерів близько 90 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції Києва.

Троє чоловіків та жінка телефоном представлялися людям лікарями, говорили, що їхні родичі знаходяться у біді та потрібні гроші на лікування. У результаті постраждалі погоджувалися та віддавали всі свої заощадження, зокрема ювелірні вироби. Пенсіонери розраховувалися із шахраями, а потім дзвонили родичам і дізнавалися, що з ними все гаразд.

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За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом особам: 19-річному жителю Криму, 35-річному Одеситу, 21-річному жителю Кіровоградської області та 23-річній дівчині з Чернігівської області.

Їм загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Шахраям повідомили про підозру / Національна поліція України

Нагадаємо, що у Києві під виглядом банку шахраї крали в українців по 1,5 млн. гривень на місяць. Вони влаштували call-центр та найняли 15 операторів, які обманювали людей телефоном.

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