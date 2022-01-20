Вартість квартир у великих містах України: де дешевше купити

Ми дізналися вартість квартир в житлових комплексах у великих містах України.
Найдорожче житло традиційно продають у столиці - у середньому 34 700 грн за м². Трохи дешевше квартири коштують у Дніпрі. Потім йде Одеса, Львів, Харків та Київська область.
ТСН.ua за допомогою платформи ЛУН порівняв вартість житла в новобудовах у великих містах України станом на початок 2022 року.
Київ
Середня ціна за м² у новобудовах - 34 700 грн
Мінімальна ціна - 22 000 грн
Середня вартість найменшої квартири в житловому комплексі:
- 1-кімнатна - 1,54 млн грн
- 2-кімнатна - 2,28 млн грн
- 3-кімнатна - 3,33 млн грн
Дніпро
Середня ціна за м² у новобудовах - 26 500 грн
Мінімальна ціна - 17 200 грн
Середня вартість найменшої квартири в житловому комплексі:
- 1-кімнатна - 1,28 млн грн
- 2-кімнатна - 1,75 млн грн
- 3-кімнатна - 2,53 млн грн
Одеса
Середня ціна за м² у новобудовах - 22 200 грн
Мінімальна ціна - 15 200 грн
Середня вартість найменшої квартири в житловому комплексі:
- 1-кімнатна - 1,08 млн грн
- 2-кімнатна - 1,57 млн грн
- 3-кімнатна - 2,22 млн грн
Львів
Середня ціна за м² у новобудовах - 20 900 грн
Мінімальна ціна - 14 000 грн
Середня вартість найменшої квартири в житловому комплексі:
- 1-кімнатна - 1,19 млн грн
- 2-кімнатна - 1,91 млн грн
- 3-кімнатна - 2,2 млн грн
Харків
Середня вартість найменшої квартири в житловому комплексі:
1-кімнатна - 1,03 млн грн
2-кімнатна - 1,68 млн грн
3-кімнатна - 2,62 млн грн
Київська область
Середня ціна за м² у новобудовах - 20 900 грн
Мінімальна ціна - 14 000 грн
Середня вартість найменшої квартири в житловому комплексі:
1-кімнатна - 0,97 млн грн
2-кімнатна - 1,45 млн грн
3-кімнатна - 2,13 млн грн
Де вигідно купити квартиру
Тож, дешевша середня ціна на квартири у новобудовах Харкова, Львовата Одеси. Однокімната квартира у цих регіонах коштуватиме від 0,9 до 1,19 млн грн.
Найдорожче житло в Україні продають у Києві та Дніпрі. Причому середня ціна за м² суттєво відрізняється. У столиці квадрат у середньому коштує на 8 200 грн дорожче. Однак найдешевше можна придбати житло у Київській області.
Зазначимо, що українці в 2021 році більшою мірою змінювали місце проживання з пріоритетом на Київську область — там населення збільшилося на понад 53 тисячі осіб.
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