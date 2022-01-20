Вартість квартир у великих містах України: де дешевше купити

Вартість квартир у великих містах України: де дешевше купити

Ми дізналися вартість квартир в житлових комплексах у великих містах України.

Найдорожче житло традиційно продають у столиці - у середньому 34 700 грн за м². Трохи дешевше квартири коштують у Дніпрі. Потім йде Одеса, Львів, Харків та Київська область.

ТСН.ua за допомогою платформи ЛУН порівняв вартість житла в новобудовах у великих містах України станом на початок 2022 року.

Київ

Середня ціна за м² у новобудовах - 34 700 грн

Мінімальна ціна - 22 000 грн

Середня вартість найменшої квартири в житловому комплексі:

1-кімнатна - 1,54 млн грн

- 1,54 млн грн 2-кімнатна - 2,28 млн грн

- 2,28 млн грн 3-кімнатна - 3,33 млн грн

Дніпро

Середня ціна за м² у новобудовах - 26 500 грн

Мінімальна ціна - 17 200 грн

Середня вартість найменшої квартири в житловому комплексі:

1-кімнатна - 1,28 млн грн

- 1,28 млн грн 2-кімнатна - 1,75 млн грн

- 1,75 млн грн 3-кімнатна - 2,53 млн грн

Одеса

Середня ціна за м² у новобудовах - 22 200 грн

Мінімальна ціна - 15 200 грн

Середня вартість найменшої квартири в житловому комплексі:

1-кімнатна - 1,08 млн грн

- 1,08 млн грн 2-кімнатна - 1,57 млн грн

- 1,57 млн грн 3-кімнатна - 2,22 млн грн

Львів

Середня ціна за м² у новобудовах - 20 900 грн

Мінімальна ціна - 14 000 грн

Середня вартість найменшої квартири в житловому комплексі:

1-кімнатна - 1,19 млн грн

- 1,19 млн грн 2-кімнатна - 1,91 млн грн

- 1,91 млн грн 3-кімнатна - 2,2 млн грн

Харків

Середня вартість найменшої квартири в житловому комплексі:

1-кімнатна - 1,03 млн грн

2-кімнатна - 1,68 млн грн

3-кімнатна - 2,62 млн грн

Київська область

Середня ціна за м² у новобудовах - 20 900 грн

Мінімальна ціна - 14 000 грн

Середня вартість найменшої квартири в житловому комплексі:

1-кімнатна - 0,97 млн грн

2-кімнатна - 1,45 млн грн

3-кімнатна - 2,13 млн грн

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Тож, дешевша середня ціна на квартири у новобудовах Харкова, Львовата Одеси. Однокімната квартира у цих регіонах коштуватиме від 0,9 до 1,19 млн грн.

Найдорожче житло в Україні продають у Києві та Дніпрі. Причому середня ціна за м² суттєво відрізняється. У столиці квадрат у середньому коштує на 8 200 грн дорожче. Однак найдешевше можна придбати житло у Київській області.

Зазначимо, що українці в 2021 році більшою мірою змінювали місце проживання з пріоритетом на Київську область — там населення збільшилося на понад 53 тисячі осіб.

misto.lun.ua

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