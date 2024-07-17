"Вантаж для ЗСУ": в Києві чоловік організував схему переправлення військовозобов'язаних за кордон під виглядом "волонтерів"

В Києві затримали чоловіка, який створив незаконно схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. “Клієнти” виїжджали за межі Україні під виглядом “волонтерів”.

Про це повідомили в Поліції Києва.

Як стало відомо, незаконну схему організував 51-річний місцевий мешканець разом з іншими особами. Вони за грошову винагороду обіцяли “клієнтам” вносити їхні дані в систему “Шлях”, щоб надалі виїжджати за кордон під виглядом “волонтерів”, які займаються перевезенням вантажів для потреб ЗСУ.

“На території столиці затримали чоловіка під час отримання ним заздалегідь обумовлених коштів від “клієнта”. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 332 ККУ – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Йому загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна”, - розповіли в Поліції.

Нагадаємо, що у Києві 23-річний місцевий мешканець підпалив вантажний автомобіль марки "Мерседес".

Новини ТСН 11:00 17 липня. Бої біля Часового Яру, роковини авіатрощі над Донеччиною, ситуація в енергетиці

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