Валютні шахраї ошукали чоловіка на мільйон гривень в Києві: як працює схема

Валютні шахраї ошукали чоловіка на мільйон гривень в Києві: як працює схема

Шахраї змінювали зовнішність та непомітно заміняли справжні долари на фальшиві. Їм загрожує 12 років в'язниці.

У Києві валютні шахраї ошукали чоловіка на майже мільйон гривень. Двох зловмисників викрили, затримали та повідомили їм про підозру.

Про це розповіли в Київській міській прокуратурі.

Шахраї ретельно готувалися до вчинення злочину. Один із зловмисників змінював свою зовнішність: одягав перуку, медичну маску та медичний халат, представляючись працівником місцевої аптеки.

Фото: Прокуратура міста Києва

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Крім того, щоб викликати у потерпілого довіру шахраї здійснили декілька реальних обмінів валюти на незначні суми, після чого домовилися про обмін великої суми, призначивши зустріч поруч з офісною будівлею, що має два виходи.

Під час зустрічі потерпілий в салоні автомобіля передав зловмиснику 900 тис. гривень та отримав 25 700 доларів справжніми купюрами, які поклав між сидіннями. Скориставшись слушним моментом, аферист непомітно замінив справжні долари на фальшиві. Після цього зловмисник разом із коштами увійшов до будівлі, начебто, щоб перерахувати кошти за допомогою рахункового пристрою, а насправді покинув приміщення через запасний вихід.

Правоохоронці контролювали хід скоєння злочину та затримали шахраїв неподалік місця події.

Фото: Прокуратура міста Києва

Обом чоловікам повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Перевіряється причетність затриманих до скоєння аналогічних злочинів. Шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у центрі Києва, біля Володимирського собору, шахрай за підробленими документами продавав чужу квартиру, поки її власниця виїхала за кордон.

Фото: Прокуратура міста Києва

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