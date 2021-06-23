Вакцинація в Україні: як цього тижня у Києві працюватимуть центри щеплення

Центри вакцинації будуть працювати чотири дні.

Цього тижня у Києві Центр вакцинації від COVID-19 працюватиме чотири дні.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Також читайте В Україні розпочали масову вакцинацію від COVID в компаніях: як щепитися

Центри працюватимуть від четверга, 24 червня, до суботи, 27 червня, - від 10:00 до 17:30. У неділю вакцинацію проводити не будуть.

Щеплення відбуватиметься за попереднім записом через застосунок "Дія", а також на портал Helsi.me Підтвердження запису буде надіслано у смс-повідомленні. Його потрібно показати на вході до пункту вакцинації разом із попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення "Дії". Також із собою варто мати паспорт та ідентифікаційний код.

Як повідомлялося, вперше 29 та 30 травня у Києві, Львові та Одесі почали працювати центри масової вакцинації. Там роблять щеплення проти коронавірусу людям зі "списку очікування".

Українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка. Утім, для цього потрібно вакцинуватися двома дозами препарату. Документ називається Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Воно двома мовами: українською та іноземною - це може бути англійська або французька. На бланку вказані особисті дані, прізвище, ім’я, дата народження.

Наскільки затребувана вакцинація в будні дні

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання