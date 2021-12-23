Вакцинація на новорічні свята у Києві: де зробити щеплення від COVID-19

Вакцинація на новорічні свята у Києві: де зробити щеплення від COVID-19

Щеплення не можна буде зробити тільки 1 та 2 січня.

На новорічні свята у Києві можна буде зробити щеплення від коронавірусу. Центри вакцинації будуть зачинені тільки 1 та 2 січня.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

На Різдвяні свята пункти вакцинації зачинятися не будуть. Відвідати кабінети щеплень можна буде за звичайним графіком. Його можна дізнатися на сайті або за телефонам контакт-центру МОЗ: 0800 60 20 19.

Зараз у Києві працюють 148 кабінетів щеплень у медичних закладах охорони здоров’я первинної ланки, 21 міні-вакцинальний центр, центр масової вакцинації, створений на базі МВЦ, 53 мобільні бригади, 40 тимчасових вакцинальних пунктів у торговельно-розважальних центрах, центрах надання адміністративних послуг, на центральному автовокзалі та на Житньому ринку.

Зазначимо, що станом на ранок 23 грудня у Києві зафіксовано 1211 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 192 випадки менше, ніж 22 грудня (1403 випадки коронавірусу). Загалом у столиці підтверджено 325 257 випадків COVID-19.