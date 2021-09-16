Вакцинація і правила безпеки: стало відомо, чи будуть вводити в Києві жорсткий карантин

Вакцинація і правила безпеки: стало відомо, чи будуть вводити в Києві жорсткий карантин

Захворюваність в столиці планується контролювати завдяки вакцинації.

У Києві уряд поки не планує вводити жорсткий карантин через стрімке зростання хворих на COVID-19. Сплеск захворюваності планується контролювати завдяки вакцинації і заходам безпеки.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської ради.

“Місто покладається на відповідальність бізнесу. Сьогодні ми не маємо передумов для введення обмежень. Проте, щоб уникнути так званого локдауну, має бути максимальна кількість щеплених, захищених громадян. Тим більше, що вступають у дію нові правила Кабміну, за якими пріоритет — у трудових колективів, які матимуть високий рівень імунізації", — наголосив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

Відзначимо, що в Києві тільки за сьогоднішній день виявили майже 400 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, що в Україні встановлять спецкамери для контролю за дотриманням карантину.

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