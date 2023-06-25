"Вагнерівці" можуть готувати наступ на Київ з Білорусі - ексголова Генштабу Британії

РФ може використати ПВК "Вагнер" для чергової спроби взяти Київ.

"Вагнерівці" можуть готувати наступ на Київ після того, як їхній ватажок Євген Пригожин після спроби заколоту виїхав до Білорусі.

Про це колишній голова Генштабу Великої Британії генерал Річард Даннатт сказав в інтерв’ю Sky News.

За його словами, той факт, що Пригожин за домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Александром Лукашенком виїхав до Білорусі, "викликає певне занепокоєння".

"Якщо він "зберіг довкола себе боєздатні сили, то він знову становить загрозу для українського флангу, найближчого до Києва", додав Даннатт.

Також читайте Стало відомо, скільки та яку техніку Пригожин кидав на Москву під час бунту

Він наголошує, що РФ може використати ПВК "Вагнер" для чергової спроби взяти Київ.

"Відлуння вчорашніх подій буде відчуватися ще досить довго", – вважає генерал.

Попри це, вчорашні події показали, що Путін, безумовно, значно ослаб.

"Російські військові... явно перебувають у певному безладі", – сказав Даннатт в етері Sky News.

За даними спецслужб США, російський диктатор Володимир Путін знав про підготовку заколоту очільника "вагнерівців" Євгена Пригожина "більш, ніж за добу".

Додамо, що до Москви через Воронезьку область рухалося понад тисячу одиниць техніки ПВК «Вагнер». Серед них танки, ракетні установки, вантажівки та легкові автомобілі.

Читайте також: