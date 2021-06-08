В ЖК "Новопечерські Липки" відкрили фонтан з водоспадом та оголосили про старт нової черги

На території кварталу бізнес-класу "Новопечерські Липки", що у Печерському районі столиці, на минулих вихідних відкрили новий фонтанний комплекс з водоспадом. Відкриття пройшло у форматі сімейного свята Summer Water Day, де гостям представили нову прогулянкову алею, розважали вуличним перформансом, виступом DOROFEEVA та диджиталізованими спецефектами. Також на святі гостям презентували останню, 8 чергу найбільшого в Україні комплексного проєкту на Печерську.

Фонтанний комплекс з водоспадом є частиною 6 черги ЖК "Новопечерські Липки", яка вже введена в експлуатацію й є основним елементом нової прогулянкової ландшафтної алеї проекту. 8 черга кварталу, яку представили на святковій вечірці, доповнить концепцію ЖК підвісними пішохідними мостами, які будуть інтегровані в прогулянковий ландшафт останніх черг ЖК.

8 черга кварталу "Новопечерські Липки" це - 5 будинків висотністю 16-24 поверхи, 742 квартири з сучасними планувальними рішеннями та видовими терасами на останніх поверхах, школа та дитячі садки, велика прогулянкова паркова зона . Нова черга кварталу спроектована у форматі mixed-use. Загальна площа нових будинків черги – 101 700 м2, підземний паркінг площею 18 925 м2 , комерційні приміщення для бізнесу - 11 800 м2. Також в новій черзі запроектований унікальний громадський простір та багатофункціональний освітній простір для дітей віком від 2 до 16 років.

Інвестиційно-девелоперська компанія повного циклу City One Development в партнерстві з компанією UDP вже приступили до будівництва 8-ї ,останньої черги будівництва житлового кварталу "Новопечерські Липки". Закінчити проєкт планують у 2024 році.

Валерій Кодецький, президент інвестиційно-девелоперської компанії City One Development: " Новопечерські Липки – це перший у столиці проєкт такого формату, в який ми заклали філософію людиноцентричності . Продумана концепція, екосистемний підхід до планування та розвитку , інновації, які ми втілюємо у кожній новій черзі проєкту, дозволяють нам залишатись вже більше 10 років у ТОП кращих ЖК. Кожна нова черга для нас – це перш за все виклик та завдання зробити сучасне місто більш зручним, комфортним та безпечним для людей. А багаторічна довіра наших клієнтів – це наше головне досягнення та найкраща рекомендація".

Про ЖК "Новопечерські Липки"

Житловий квартал бізнес-класу розміщений у Печерському районі столиці й займає територію у 25 га. В ЖК вже реалізовано 6 черг загальною площею 683 149 м2, 7 та 8 черги на етапі будівництва. Всього в кварталі запроектовано 3800 квартир, 2 767 вже збудовано. Третина території проєкту – зелені та прогулянкові зони . В ЖК понад 120 об’єктів інфраструктури, серед яких: 2 загальноосвітні школи – Новопечерська школа та British School, дитячий садок повного дня "Академія Щастя LeapKids", спортивно-оздоровчий комплекс GYMMAXX, Тенісна Академія UTA, медичні центри, побутові сервіси, центри розвитку, творчі студії, ресторани та SPA салони та багато іншого. Квартал реалізовується компанією City One Development у партнерстві із компанією UDP. https://novolipki.com

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