В їхню квартиру потрапила частина ракети: у Києві ідентифікували тіла загиблого подружжя

Унаслідок падіння уламків ракети в Солом'янському районі Києва загинуло подружжя – Юлія Петра та Данило Кириленко. Їхні тіла ідентифікували 25 червня.

Про це повідомили на сторінці клубу історичної реконструкції "Рарог" та знайомі пари в Фейсбук.

"Дуже хочу вас запам'ятати такими, як побачила вперше. Тебе, дівчино з бездонними очима, яку ми наче ще тільки вчора приймали до галасливої Рарого-родини, мазали в сажі та називали своєю посестрою. І тебе, хлопче з вічною посмішкою, в якого ми сиділи на кухні з Михайлом після мого першого в житті реконструкторського фестивалю в очікуванні потягу і тринділи про те, як ефективніше і веселіше бити людей залізяками. Мала честь знати вас обох. Вічного вам кохання в засвітах", – написала на своїй сторінці Kris Dziuba.

Подружжя загинуло внаслідок атаки РФ/ Фото: Kris Dziuba

Подружжя загинуло внаслідок атаки РФ/ Фото: Kris Dziuba

Подружжя загинуло внаслідок атаки РФ/ Фото: Клуб історичної реконструкції Рарог

Подружжя загинуло внаслідок атаки РФ/ Фото: Клуб історичної реконструкції Рарог

Ракетний удар РФ по Києву

Вночі 24 червня у столиці двічі оголошували "тривогу". Окупанти атакували ракетами з бомбардувальників. Ракети Х-101/555 випустили з району Каспію. У повітряному просторі навколо міста було виявлено та знищено понад 20 ворожих цілей.

Уламки ракет, які збили сили ППО, упали на 25-поверховий будинок в Солом'янському районі. Частково зруйнувалися кілька поверхів багатоповерхівки: 16, 17, 18, 19. Пошкоджено щонайменше 40 автомобілів припаркованих біля будинку. Відомо загибель трьох осіб.

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