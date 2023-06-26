Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В їхню квартиру потрапила частина ракети: у Києві ідентифікували тіла загиблого подружжя

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
2517
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В їхню квартиру потрапила частина ракети: у Києві ідентифікували тіла загиблого подружжя

Подружжя загинуло внаслідок атаки РФ/ Фото: Kris Dziuba

Юлія та Данило загинули вночі 24 червня у своїй квартирі.

Унаслідок падіння уламків ракети в Солом'янському районі Києва загинуло подружжя – Юлія Петра та Данило Кириленко. Їхні тіла ідентифікували 25 червня.

Про це повідомили на сторінці клубу історичної реконструкції "Рарог" та знайомі пари в Фейсбук.

"Дуже хочу вас запам'ятати такими, як побачила вперше. Тебе, дівчино з бездонними очима, яку ми наче ще тільки вчора приймали до галасливої Рарого-родини, мазали в сажі та називали своєю посестрою. І тебе, хлопче з вічною посмішкою, в якого ми сиділи на кухні з Михайлом після мого першого в житті реконструкторського фестивалю в очікуванні потягу і тринділи про те, як ефективніше і веселіше бити людей залізяками. Мала честь знати вас обох. Вічного вам кохання в засвітах", – написала на своїй сторінці Kris Dziuba.

Подружжя загинуло внаслідок атаки РФ/ Фото: Kris Dziuba / ©
Подружжя загинуло внаслідок атаки РФ/ Фото: Kris Dziuba
Подружжя загинуло внаслідок атаки РФ/ Фото: Kris Dziuba / ©
Подружжя загинуло внаслідок атаки РФ/ Фото: Kris Dziuba
Подружжя загинуло внаслідок атаки РФ/ Фото: Клуб історичної реконструкції Рарог / ©
Подружжя загинуло внаслідок атаки РФ/ Фото: Клуб історичної реконструкції Рарог
Подружжя загинуло внаслідок атаки РФ/ Фото: Клуб історичної реконструкції Рарог / ©
Подружжя загинуло внаслідок атаки РФ/ Фото: Клуб історичної реконструкції Рарог

Ракетний удар РФ по Києву 

Вночі 24 червня у столиці двічі оголошували "тривогу". Окупанти атакували ракетами з бомбардувальників. Ракети Х-101/555 випустили з району Каспію. У повітряному просторі навколо міста було виявлено та знищено понад 20 ворожих цілей. 

Уламки ракет, які збили сили ППО, упали на 25-поверховий будинок в Солом'янському районіЧастково зруйнувалися кілька поверхів багатоповерхівки: 16, 17, 18, 19. Пошкоджено щонайменше 40 автомобілів припаркованих біля будинку. Відомо загибель трьох осіб.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2517
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація