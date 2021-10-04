В'їхав у стовп: у Києві п'яний працівник СТО потрапив у ДТП на автівці клієнта (фото)

В'їхав у стовп: у Києві п'яний працівник СТО потрапив у ДТП на автівці клієнта (фото)

Після аварії чоловік залишив автомобіль та втік.

У Києві п'яний працівник СТО потрапив у ДТП на автівці клієнта. Чоловік в'їхав у стовп.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

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Після ДТП чоловік залишив автомобіль та втік.

До столичної поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що у нього викрали автомобіль, який він залишив на станції технічного обслуговування на вулиці Симиренка. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група.

Слідчий Святошинського управління поліції Дмитро Довбаш розповів про те, що правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали потерпілого, відпрацювали відео з камер спостереження та встановили обставини події.

"Ми з’ясували, що до вчинення злочину причетний працівник СТО, який проводив ремонт автомобіля. Перебуваючи напідпитку, зловмисник сів за кермо та поїхав. Згодом, не впорався з керуванням та в’їхав у стовп. Злякавшись відповідальності, він залишив автомобіль та втік з місця події. Ми розшукали правопорушника, ним виявився уродженець Київщини, 1980 року народження", - каже Довбаш.

Досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України - незаконне заволодіння транспортним засобом, завершено.

Усі зібрані матеріали направлено до районного суду для прийняття рішення.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, на Київщині поліція заарештувала банду автокрадіїв. Затримання відбулось одночасно за різними адресами й несподівано для підозрюваних. Деякі з них навіть не встигли вдягнути штани.

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