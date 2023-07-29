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В'язниця і конфіскація майна: мешканець Києва отримав вирок за поширення проросійської пропаганди і символіки

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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В'язниця і конфіскація майна: мешканець Києва отримав вирок за поширення проросійської пропаганди і символіки

Киянин поширював та публічно використовував комуністичну символіку / Фото: Прокуратура Києва

У суді обвинувачений свою вину не визнав та у вчиненому не розкаявся.

Суд оголосив вирок мешканцю Києва, який поширював проросійську пропаганду та публічно використовував комуністичну символіку.

Про це повідомляє прокуратура Києва.

Як зазначається, чоловік, використовуючи власну сторінку у соціальній мережі, систематично поширював публікації, в яких містяться ознаки пропаганди комуністичного тоталітарного режиму та зображення комуністичної символіки.

Так, упродовж жовтня – грудня 2022 року він розміщував публікації із зображенням герба СРСР, портретами керівників комуністичного режиму, листівками з привітаннями з радянськими святами, супроводжуючи такі публікації особистими коментарями.

Киянин систематично поширював публікації, в яких містяться ознаки пропаганди комуністичного тоталітарного режиму / ©
Киянин систематично поширював публікації, в яких містяться ознаки пропаганди комуністичного тоталітарного режиму
Чоловік розміщував публікації із зображенням герба СРСР, портретами керівників комуністичного режиму тощо / ©
Чоловік розміщував публікації із зображенням герба СРСР, портретами керівників комуністичного режиму тощо

У суді обвинувачений свою вину не визнав, у вчиненому не розкаявся.

Вироком Подільського районного суду міста Києва обвинуваченого визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до 1 року 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, на Київщині затримали пілота авіакомпанії, який радів ракетним ударам та чекав на окупацію столиці.

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Дата публікації
Перегляди
116
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