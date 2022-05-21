В яких парках Києва військові не дозволяють відпочивати і чому: Київзеленбуд дав відповідь

В яких парках Києва військові не дозволяють відпочивати і чому: Київзеленбуд дав відповідь

Київзеленбуд нині співпрацює з військовими, проводить аналіз парків, наближених до лісів.

У деяких парках Києва військові ще й досі не дозволяють відпочивати.

В яких саме, повідомив генеральний директор КО "Київзеленбуд" Олексій Король в інтерв'ю "Вечірньому Києву".

Наразі заборонено відвідувати Конча-Заспу, Дарницький та Святошинський лісопарки.

Причини такі:

Всі території до кінця ще не розміновані. Адже сапери в першу чергу розміновують населені пункти навколо столиці, ліси — потім.

Оскільки небезпека повторного наступу ворога на Київ зберігається, у лісах побудовані оборонні споруди, й вільний доступ до територій заборонений.

Наразі парки "Муромець" та Кіото закриті для відвідувачів, оскільки там розташовані фортифікаційні споруди.

"Ми співпрацюємо з військовими, проводимо аналіз парків, які наближені до лісів. Наприклад, парк "Пуща Водиця" вже відкритий та безпечний, але переходити місток заборонено. Одним словом — всі великі парки будемо досліджувати за допомоги саперів, коли вони завершать роботу з розмінування у Київській області", - зазначив Король.

Нагадаємо, у повітрі Києва у рази перевищено допустимі норми діоксиду азоту та формальдегіду. Зазначені шкідливі речовини властиві викидам, що утворюються у випадку спалювання природного та штучного палива та у випадку пожеж.

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