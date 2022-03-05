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В усій Київській області запроваджують комендантську годину

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В усій Київській області запроваджують комендантську годину

sud.ua

Оборона області триває, на деяких напрямках йдуть тяжкі бої.

На всій території Київської області з 5 до 6 березня запроваджується комендантська година з 20:00 до 7:00. 

Про це повідомив голова Київської обласної військово-цивільної адміністрації Олексій Кулеба.

"Не виходимо на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи)", – наголошується в повідомленні. 

"Ми продовжуємо обороняти Київщину. На деяких напрямках йдуть тяжкі бої. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Він необхідний, перш за все, задля безпеки мешканців регіону", ­– пояснив голова області.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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