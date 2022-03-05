В усій Київській області запроваджують комендантську годину

Оборона області триває, на деяких напрямках йдуть тяжкі бої.

На всій території Київської області з 5 до 6 березня запроваджується комендантська година з 20:00 до 7:00.

Про це повідомив голова Київської обласної військово-цивільної адміністрації Олексій Кулеба.

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"Не виходимо на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи)", – наголошується в повідомленні.

"Ми продовжуємо обороняти Київщину. На деяких напрямках йдуть тяжкі бої. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Він необхідний, перш за все, задля безпеки мешканців регіону", ­– пояснив голова області.