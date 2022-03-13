В усіх районах Київщини і в столиці проводяться пошукові, контрдиверсійні заходи

В усіх районах Київщини і в столиці проводяться пошукові, контрдиверсійні заходи

Військова адміністрація Києва прозвітувала про ситуацію у столиці та регіоні.

За даними військової адміністрації Києва, найбільш небезпечними напрямками лишаються Житомирський та Вишгородський. Ситуація там напружена, однак контрольована.

В усіх районах Київщини і в місті проводяться пошукові, контрдиверсійні заходи. Тероборона нараховує вже більше 30-ти тисяч людей, кількість яких з кожним днем зростає.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

У Бориспільському напрямку відбулися бої поблизу Баришівки, противник був зупинений, поніс втрати та відмовився від наступу. Вся територія району лишається під контролем ЗСУ.

В населених пунктах Ірпінь, Макарів, Бородянка, Ворзель зафіксовані нічні обстріли. Однак вони не мають системності та наносяться від відчаю та безсилля переламати хід боїв.

В Києві інфраструктура працює стабільно. Перебоїв у постачанні води, світла та тепла не зафіксовано. Крім цього громадський транспорт забезпечує безкоштовне перевезення пасажирів. Станція метро "Тараса Шевченка" працює лише як укриття.

Нагадаємо, Київ звернувся до міст-побратимів з прохання закрити небо над Україною або надати системи ППО.

Читайте також: