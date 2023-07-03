В УПЦ МП заявили, що не залишать Києво-Печерську лавру

Вимогу звільнити корпуси і передати від них ключі у юридичному відділі УПЦ МП вважають незаконною.

У юридичному відділі Української православної церкви Московського патріархата заявили, що вимоги Національного заповідника Києво-Печерська лавра не відповідають українському законодавству, і на сьогодні немає жодних передумов опечатувати корпуси.

Про це пише "Фокус".

УПЦ МП не буде до вівторка, 4 липня, залишати приміщення Лаври до рішення суду, попри вимогу Мінкульту і Нацзаповідника. Про це йдеться у заяві Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП.

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"Заповідник надіслав ченцям черговий лист, текст якого не має нічого спільного із українським законодавством... На сьогодні не існує жодних передумов опечатувати корпуси, в яких мешкають ченці. Як відомо, у суді зараз розглядаються претензії сторін щодо одностороннього розірвання договору про лаврські будинки. Будь-якій освіченій людині зрозуміло, що до закінчення розгляду цієї проблеми в суді жодних виселень та опечатувань не може бути”, — сказав митрополит Климент – голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП.

Оскільки судового рішення ще немає, у юридичному відділі УПЦ МП вимоги Національного заповідника називають незаконними. Священники МП закликають заповідник дочекатися рішення суду.

"... Вимога звільнити корпуси і передати від них ключі — незаконна і її слід розглядати як самоврядність", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, 13 червня суд відмовив Українській православній церкві Московського патріархату проводити богослужіння в Києво-Печерській лаврі.

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