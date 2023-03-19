В УПЦ МП дали відповідь Епіфанію, який закликав звільнити Лавру від "московського ярма"

Ченці Києво-Печерської лаври заявили, що у ПЦУ не підуть.

Українська православна церква московського патріархату відповіла предстоятелю Православної церкви України Епіфанію, який у суботу, 18 березня, закликав ченців Києво-Печерської лаври сприяти процесу звільнення від "московського ярма".

Про це йдеться на сайті відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП.

Представники московського патріархату заявили, що ченці Лаври визначилися ще 27 січня 2023 року, коли заявили, що вони були, є і будуть вірними "своїй канонічній Церкві та її предстоятелю — Блаженнішому митрополиту Онуфрію" і в ПЦУ не підуть.

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Крім того, УПЦ МП звинувачує Епіфанія в лукавстві, адже, за їхніми словами, він заявляє про необхідність вигнання з Лаври "московського патріархату", але якщо монастир отримає ПЦУ, то ченці зможуть там залишитися.

"Фактично, на плечах монахів монастиря Української православної церкви очільник ПЦУ хоче зайти в Лавру і скористатися багаторічними їхніми трудами, присвоївши їх своїй структурі", — йдеться у заяві.

В УПЦ МП згадали слова речника президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова про те, що виселення монахів з Лаври виправдовує цілі російської "операції".

Крім того, пресслужба МП заперечила свої зв’язки з Росією, наголосивши, що слова про те, що Лавра нібито є "інструментом боротьби проти України" — це "штучно придумані кліше, які роками завзято розповсюджуються недругами" московської церкви.

Нагадаємо, до 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мають звільнити усі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко пояснив, що ченці зможуть після завершення державних перевірок залишитись у Лаврі, але за певних умов.

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