В укриття Києва може вміститися 2 млн осіб: хто та скільки часу може там перебувати

У сховищах можна перебувати довше, але не всім.
У захисні споруди Києва, укриття та сховища, може вміститися близько 2 млн 8 тисяч осіб. Укриття розраховане на короткочасне перебування - до 2 годин, сховище - на понад 48 годин.
Про це повідомили у КМДА, пише "Укрінформ".
Укриттю у сховищах на понад 48 годин підлягають:
- працівники найбільшої зміни суб’єктів господарювання, яка працюэ, які продовжують свою діяльність в особливий період;
- працівники чергового персоналу суб’єктів господарювання, які забезпечують життєдіяльність міста;
- хворі;
- медичний та обслуговчий персонал закладів охорони здоров’я, які не підлягають евакуації або не можуть бути евакуйовані до безпечного місця.
Укриття розраховане на короткочасне перебування у ньому. Його місткість залежить від загальної площі з розрахунку 1-1,5 м2 на особу.
Захист населення під час загрози або виникнення НС здійснюється у спорудах подвійного призначення, а саме:
- в підземних приміщеннях метрополітену;
- підземних авгопаркінгах;
- цокольних, підвальних та напівпідвальних приміщеннях;
Нагадаємо, що у Києві налічується майже п'ять тисяч підземних укриттів на випадок надзвичайних ситуацій. Але більшість із не підготовлені - там немає запасів продуктів, питної води та обладнання для тривалого перебування людей.
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