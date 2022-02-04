В укриття Києва може вміститися 2 млн осіб: хто та скільки часу може там перебувати

В укриття Києва може вміститися 2 млн осіб: хто та скільки часу може там перебувати

У сховищах можна перебувати довше, але не всім.

У захисні споруди Києва, укриття та сховища, може вміститися близько 2 млн 8 тисяч осіб. Укриття розраховане на короткочасне перебування - до 2 годин, сховище - на понад 48 годин.

Про це повідомили у КМДА, пише "Укрінформ".

Укриттю у сховищах на понад 48 годин підлягають:

працівники найбільшої зміни суб’єктів господарювання, яка працюэ, які продовжують свою діяльність в особливий період;

працівники чергового персоналу суб’єктів господарювання, які забезпечують життєдіяльність міста;

хворі;

медичний та обслуговчий персонал закладів охорони здоров’я, які не підлягають евакуації або не можуть бути евакуйовані до безпечного місця.

Укриття розраховане на короткочасне перебування у ньому. Його місткість залежить від загальної площі з розрахунку 1-1,5 м2 на особу.

Захист населення під час загрози або виникнення НС здійснюється у спорудах подвійного призначення, а саме:

в підземних приміщеннях метрополітену;

підземних авгопаркінгах;

цокольних, підвальних та напівпідвальних приміщеннях;

Нагадаємо, що у Києві налічується майже п'ять тисяч підземних укриттів на випадок надзвичайних ситуацій. Але більшість із не підготовлені - там немає запасів продуктів, питної води та обладнання для тривалого перебування людей.

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