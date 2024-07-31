В "Укргідроенерго" прокоментували, наскільки серйозним є загроза підриву Київської ГЕС і куди може дійти вода

Всі ці заяви Росії виключно для того, щоб сіяти хаос і паніку в Україні, вважає посадовець.

Заяви Росії про загрозу підриву Київській ГЕС є маніпулятивними. Росіяни не зможуть повторити трагедію, яку зробили у Каховську.

Про це розповів гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в інтерв'ю Liga.net.

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"Це маніпулятивні прийоми Росії. Спочатку звинуватити когось у підриві, а потім підірвати...Щоб повторити цей сценарій у Каневі чи Києві, про які говорять росіяни, треба захопити ці станції, мати час і можливість завезти вибухівку. Такої можливості, завдяки Збройним Силам України, зараз у окупантів, на щастя, немає. Всі ці заяви Росії виключно для того, щоб сіяти хаос і паніку в Україні", - вважає він.

Він наголосив, що знищити ударом ракети Київську ГЕС неможливо. Однак, якщо гіпотетично уявити прорив, то вода може затопити підвали, максимум, вона може дійти до перших поверхів.

"Але хочу нагадати, що у нас люди побудували будинки у заплавних територіях, тобто в тих районах, які можуть бути затоплені навіть у періоди звичайних повеней та водопілля. Часто люди будують житло, нехтуючи нормами щодо будівництва у прибережних зонах. Логічно, що вони - під загрозою підтоплення. Зона підтоплення – це територія більш як 100 метрів від річки. Люди ж часто будуються за 10-15 метрів", - зазначив гендиректор.

Якщо говорити про наслідки влучань ракет у саму станцію та обладнання, за його словами, це призведе до виведена ГЕС із експлуатації.

Нагадаємо, у Генштабі оцінили ризики удару по Київській ГЕС.

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