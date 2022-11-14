В "Укренерго" спростували фейк, що у Києві можуть перестати вимикати світло вже за тиждень

Планові відключення триватимуть у Києві та у низці інших областей до завершення відповідних ремонтів та відновлення можливості електромережі передавати у ці регіони додаткову потужність, яку вони потребують.

У Національній енергетичній компанії "Укренерго" заперечили інформацію про те, що нібито у Києві можуть перестати вимикати світло вже за тиждень.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго" у Telegram.

"У телеграм-каналах активно поширюється інформація про те, що нібито "Укренерго заявило", що "у Києві можуть перестати вимикати світло вже за тиждень". Це інформація не відповідає дійсності", - заявляють у компанії.

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В "Укренерго" зазначили, що планові відключення будуть тривати у Києві та у низці інших областей до завершення відповідних ремонтів та відновлення можливості електромережі передавати у ці регіони додаткову потужність, яку вони потребують.

"Саме про це вчора в ефірі марафону "Єдині новини" сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький", - підкреслили у компанії.

Кудрицький акцентував увагу на тому, що з урахуванням проведених ремонтів прогнозуються лише планові відключення у семи областях та у Києві, за умови, якщо не буде нових пошкоджень. Також він наголосив, що "Укренерго" продовжить працювати над відновленням мережі, щоб ці планові відключення були мінімальними. Це означає, що планові відключення триватимуть, але обсяг таких відключень може бути меншим.

Мешканців Києва просять перевіряти інформацію та звертатися до першоджерел, яким у цьому випадку є НЕК "Укренерго".

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