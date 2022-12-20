В "Укренерго" розповіли, коли у Києві вдасться заживити більше споживачів

Станом на вівторок, 20 грудня, в Україні все ще зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Ситуацію також ускладнюють погодні умови.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Так, у Києві забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті – живлення критичної інфраструктури.

"Очікується, що сьогодні вдасться включити певне обладнання, яке дозволить дещо підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів", - йдеться у повідомленні.

У компанії також зазначили, що обстріли ворожими безпілотниками об’єктів магістральних мереж у центральному регіоні, які відбулися вночі 19 грудня, а також артобстріли на сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та м. Києві.

Атака дронами Києва та області 19 грудня

У понеділок вранці, 19 лютого, Росія атакувала безпілотниками Київ та Київську область. Сили протиповітряної оборони України збили 30 з 35 іранських дронів.

Над Києвом зафіксували понад 20 безпілотників, 15 з яких вдалося знищити.

Станом на вівторок, 20 грудня, у Київській області унаслідок російської атаки дронами другу добу немає світла. Про відсутність електроенергії протягом понад 30 годин поспіль повідомляють мешканці Бучі, Ірпеня, Ворзеля, Гостомеля, Клавдієво-Тарасового та інших населених пунктів.

За словами очільника Київської ОВА Олексія Кулеби, блекаут у області може тривати до 23 грудня.

Укренерго" сподіваються збільшити підключення споживачів на 20-30% у центрі країни.

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