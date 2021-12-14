В Україні викрили мережу з підробок COVID-сертифікатів: вносили дані в eHealth та “Дію”

В Україні викрили мережу з підробок COVID-сертифікатів: вносили дані в eHealth та “Дію”

У схему були залучені керівники медзакладів та сімейні лікарі з різних регіонів України.

У Службі безпеки України повідомили про викриття найбільшої мережі з виробництва підроблених сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Клієнтами шахраїв-медиків стали понад 10 тисяч осіб.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, щомісяця на продажі фальшивих сертифікатів ділки заробляли 5 млн гривень.

“Протиправну діяльність організували двоє мешканців столиці. Для реалізації схеми вони залучили декількох керівників медзакладів та 6 сімейних лікарів із різних регіонів країни. За різні суми грошей вони вносили дані “клієнтів” до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до Єдиного порталу державних послуг Дія”, - сказано у повідомленні.

У середньому вартість одного сертифіката становила 3-4 тисячі гривень.

У поліції Києва уточнили, що наразі у справі фігурує четверо осіб — троє жителів Києва та 43-річна мешканка Луганської області. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Поліцейські провели ряд санкціонованих обшуків за адресами проживання та роботи правопорушників та вилучили речові докази їх злочинної діяльності - підроблену медичну документацію, зокрема міжнародні свідоцтва про вакцинацію, а також комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, мобільні телефони, банківські картки.

Нагадаємо, раніше в одній із міських клінічних лікарень Львова викрили схему із виготовлення та збуту підроблених COVID-сертифікатів.

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