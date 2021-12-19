В Україні синоптики попередили про ожеледицю: де і коли буде слизько

В Україні синоптики попередили про ожеледицю: де і коли буде слизько

На дорогах більшості регіонів України очікується ожеледиця. Те саме стосується і столиці.

В Україні синоптики попередили про складні погодні умови. На дорогах більшості областей очікується ожеледиця.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

20 грудня вночі та вранці на дорогах більшості регіонів України очікується ожеледиця. Те саме стосується і столиці. Рятувальники попереджають про перший рівень небезпеки.

“Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Водії, дотримуйтесь дистанції та швидкісного режиму”, — наголосили в ДСНС України.

Нагадаємо, що у Києві та Київській області 19 грудня прогнозуються пориви вітру до 15—20 метрів за секунду.

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