В Україні синоптики попередили про ожеледицю: де і коли буде слизько

На дорогах більшості регіонів України очікується ожеледиця. Те саме стосується і столиці.
В Україні синоптики попередили про складні погодні умови. На дорогах більшості областей очікується ожеледиця.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
20 грудня вночі та вранці на дорогах більшості регіонів України очікується ожеледиця. Те саме стосується і столиці. Рятувальники попереджають про перший рівень небезпеки.
“Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Водії, дотримуйтесь дистанції та швидкісного режиму”, — наголосили в ДСНС України.
Нагадаємо, що у Києві та Київській області 19 грудня прогнозуються пориви вітру до 15—20 метрів за секунду.
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