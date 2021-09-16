В Україні шахраї організували схему створення нелегальних документів для виїзду до Польщі: як вона працює

В Україні шахраї організували схему створення нелегальних документів для виїзду до Польщі: як вона працює

Організатора незаконної діяльності затримали правоохоронці.

У Києві правоохоронці викрили шахрайську схему, по якій злочинне угруповання виготовляло підроблені документи для виїзду громадян України до Польщі.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

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Як стало відомо, шахрайську схему організував мешканець Черкаської області. У неї він втягнув своїх знайомих. Українцям вони пропонували послуги з пошуку в Польщі "родичів". Уже за допомогою них злочинцям вдавалося отримати "Карту поляка" і документи на постійне місце проживання в сусідній державі. Послуга охочим обходилася в понад 2 тисячі євро.

“У ході проведення обшуків за місцем мешкання фігурантів відшукано знаряддя вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти та понад 100 оригіналів незаповнених бланків документів, які посвідчують особу. На даний час вирішується питання про повідомлення про підозру організатору протиправної діяльності, а також встановлюються інші її учасники, у тому числі серед держслужбовців”, — розповіли в Київській міській прокуратурі.

Нагадаємо, що у Кіровоградській області чоловік намагався задушити двох дівчат і забив до смерті пенсіонера.

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