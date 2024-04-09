"В Україні небезпечно й страшно жити": у ДБР розповіли нові подробиці щодо вбивства підлітка у фунікулері в Києві

В ДБР заявили про спроби маніпуляції у справі про вбивство підлітка у київському фунікулері. Водночас сторона обвинувачення просить суд ухвалити рішення про тримання підозрюваного під вартою без права внесення застави.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян.

“Сторона обвинувачення просить суд взяти до уваги всі докази й факти, які надаються в цій справі, і ухвалити рішення утримувати підозрюваного під вартою без права внесення застави. Далі триватиме досудове розслідування. І вже тоді, коли будуть зібрані усі матеріали, допитані свідки, будуть отримані результати експертиз і проаналізовані усі обставини, саме тоді обвинувальний акт буде направлено до суду. Наразі ми говоримо про початкову стадію", — пояснила Тетяна Сап'ян.

Вона також додала, що на початковій стадії справи слідчі вбачають спроби маніпулювання інформацією та намагання вкинути дезінформацію.

"Ми живемо в умовах війни. Наразі знаходяться ті, хто намагається ще більше підкинути дрова до вогнища. Створити психологічний тиск щодо того, що в Україні небезпечно й страшно жити. Також є маніпуляція фактами, що це не працівник і військовослужбовець — водій Управління державної охорони, до речі, його усунено на момент розслідування від виконання своїх обов'язків, а була вкинута інформація, що це експрацівник ДБР, а це не відповідає дійсності. Керівництво Управління державної охорони максимально сприяє досудовому розслідуванню", — зауважила Сап'ян.

Нагадаємо, що група з 9 неповнолітніх вирішила проїхатися фунікулером. До вагону за ними зайшов чоловік, який був налаштований агресивно і робив зауваження хлопцям.

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