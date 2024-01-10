В Україні мешканець столиці організував схему та незаконно заволодів 1,3 млрд гривень

Він фіктивно влаштовував на роботу осіб з інвалідністю.

Служба безпеки України викрила ділків, які намагалися вкрасти з державного бюджету нашої держави понад 1,3 млрд гривень. Вони намагалися вивести цю суму як незаконне відшкодування податку на додану вартість.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, організатором незаконної схеми виявився підприємець із Києва, який фіктивно працевлаштовував у власних компаніях осіб з інвалідністю. Це дозволяло йому оформляти податкові пільги та отримувати компенсацію від держави.

“Для реалізації схеми організатор залучив 15 підконтрольних комерційних структур у столичному регіоні, а також у Вінницькій та Черкаській областях. Фігуранти підшукували осіб з інвалідністю і за символічну плату оформляли їх до штату власних компаній, але за фактом на робочому місці вони не з’являлися і не були задіяні у виробничому процесі. Однак, органам контролю ділки звітували, що пільгова категорія населення становить більше половини штатної чисельності персоналу підприємств”, - розповіли в СБУ.

Загалом організатори схеми таким чином отримали право на відшкодування із державного бюджету України понад 1,3 млрд гривень.

“Під час 24 обшуків за адресами проживання та на робочих місцях фігурантів вилучено: ⁠мобільні телефони та комп’ютери із доказами протиправної діяльності; ⁠документи та чорнові записи, які підтверджують спроби незаконного відшкодування ПДВ. Триває слідство у межах кримінального провадження за двома статтями КК України: ⁠ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом); ⁠ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем)”, - наголосили в СБУ.

Вирішується питання щодо повідомлення головному підозрюваному про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Запоріжжі викрила агента російської розвідки, який "полював" на оборонні заводи.

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