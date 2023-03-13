В Україні експроректор київського медзакладу працював на окупантів: в СБУ розповіли детали

В Україні колишній проректор одного з вищих медичних навчальних закладів Києва допомагав російським окупантам.

СБУ зібрала докази стосовно причетності колишнього проректора київського навчального медичного закладу, який був агентом російських окупантів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, колишній проректор одного з вищих медичних навчальних закладів Києва проводив розвідувально-підривну діяльність проти України в умовах війни.

“Після звільнення у 2020 році він переїхав до тимчасово окупованого Криму, де його завербувала фсб. За місяць до початку повномасштабного вторгнення він повернувся до Києва для виконання ворожих завдань. Встановлено, що зрадник збирав для агресора інформацію про військовослужбовців ЗСУ, які перебували на стаціонарному лікуванні у військових госпіталях та лікарнях Київщини”. - розповіли в пресслужбі СБУ.

Там також додали, що агент встановлював контакти з українськими та іноземними науковцями. В подальшому він вербував їх до агентурного апарату ФСБ.

“Для пошуку “потрібних зв’язків” залучав своїх колишніх колег по роботі та випускників вишу, до яких звертався під приводом підготовки дисертації. У разі успішного виконання завдань, російська спецслужба “гарантувала” своєму агенту призначення “заступником міністра охорони здоров’я” окупаційної адміністрації півострова. Втім, СБУ завадила цим “планам” – задокументувала злочинні дії і затримала зловмисника у травні минулого року на спробі передачі агентурної інформації ворогу”, - підкреслили у СБУ.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, що Служба безпеки України викрила банду, яка намагалася ввезти до України 37 млн гривень готівкою.

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