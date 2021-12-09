Закопали тіло та знищили засоби зв’язку: стали відомі обставини вбивства водія BlaBlaCar Познякова

Пошук місця поховання тіла Познякова ускладнювався суттєвими змінами рельєфу за п’ять з половиною років.

В СБУ оприлюднили обставини вбивства водія BlaBlaCar Тараса Познякова, тіло якого виявили за п’ять з половиною років, які минули з часу вбивства. Тіло знайшли поблизу траси "Житомир - Київ".

Слідство отримало інформацію щодо обставин вбивства Познякова. За цими даними безпосередньо застрелив львів’янина громадянин Росії Луан Кінгісепп з пістолета "ТТ".

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Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на власні джерела.

Кінгісепп зі своїм "побратимом" Дмитром Голубом закопали тіло вбитого та знищили засоби зв’язку, а автомобіль Audi A6 вбитого заховали в одному з гаражних кооперативів у Києво-Святошинському районі Київської області у знайомого Голуба (машину знайшли правоохоронці за кілька днів).

Співрозмовник УП зазначає, що пошук місця поховання тіла Познякова ускладнювався суттєвими змінами рельєфу за п’ять з половиною років, які минули з часу вбивства.

До пошукових робіт залучалася важка техніка, а також застосовувалося спеціальне технічне обладнання - георадар EASY RAD - GPR, що використовується відділом репатріаційних заходів та пошукової роботи Управління цивільно-військового співробітництва ГШ ЗСУ.

Українська правда

Нагадаємо, Тарас Позняков зник у Києво-Святошинському районі приблизно за 35 км від Києва 4 квітня 2016 року. Вранці він виїхав зі Львова на власному автомобілі, взявши невідомого попутника через популярний сервіс BlaBlaCar, проте до Києва так і не доїхав. Пізніше правоохоронці знайшли автомобіль зі слідами крові. 5 серпня 2016 року поліція в Хмельницькій області у справі Тараса Познякова затримала ексбійця "Правого сектора" Дмитра Голуба.

Вбивцю Познякова Дмитра Голуба у травні 2019 року засудили до довічного позбавлення волі.

Головний підозрюваний у вбивстві таксиста - Кінгісепп Луан, у березні 2019 року він загинув внаслідок вибуху саморобної вибухівки у квартирі на столичному проспекті Науки, після трьох років міжнародного розшуку. Луан народився у Російській Федерації, був відомий на прізвисько "Лука".

7 грудня 2021 року Верховний суд України ухвалив остаточне рішення у справі про вбивство водія BlaBlaCar Тараса Познякова.

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