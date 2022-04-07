В пристоличному регіоні відновлюють трасу Київ-Чоп: ВІДЕО

Розпочався ямковий ремонт траси Київ-Чоп, яка була пошкоджена внаслідок ракетного удару.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Сподіваємось, незабаром проїзд нею буде відновлено», – зауважив він.

Тимошенко нагадує, що повертатися до Києва та області поки все ще небезпечно для життя.

Нагадаємо, раніше Укравтодор повідомляв про те, що вже розчищено 29 кілометрів траси М-06 Київ – Чоп. Також прибрано 16 км вулиць в Ірпені, а саме – на вулиці Садовій, Соборній та Університетській.

Зараз на північному заході Київщини працюють 176 робітників та 94 спецмашини дорожників, зазначили у відомстві.

Крім того, триває зведення тимчасової переправи через ріку Ірпінь на автошляху Р-30 для відновлення транспортного сполучення з Ірпенем.