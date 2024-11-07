В Печерському районі Києва сталося часткове руйнування конструкцій будинку на рівні 33 поверху - влада

В Печерському районі сталося часткове руйнування конструкцій будинку на рівні 31 поверху, сильне задимлення.

Надзвичайна ситуація стала унаслідок чергової атаки на місто безпілотниками.

Про це повідомляють представники влади.

Працює підрозділ ДСНС. Попередньо потерпілих немає. Решта уточнюється.

"У багатоповерхівці на Печерську, внаслідок падіння уламків БпЛА, займання сталося на 33-му (технічному) поверсі. Пожежні підрозділи працюють. Евакуація людей триває. Місто організувало для мешканців 2 автобуси. До медиків ніхто наразі не звертався", - уточнив мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, що на Київщині збивають ворожі безпілотники: працює ППО.

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