В ОВА розповіли, як Київська область готується до складного опалювального сезону

Цього року опалювальний сезон в Україні буде надскладним і розпочнеться пізніше, українців вже попередили про зниження норм температурного режиму у домівках та закликали запасатися теплим одягом та ковдрами.

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, як у області проходить підготовка до зими.

За його словами, наразі вже підготовлені понад 6 тисяч житлових будинків, близько 1700 об’єктів соціальної сфери, 1140 котелень та майже 660 км теплових мереж.

Також заготовлено 5,4 тис. тонн вугілля та 123,3 тис. тонн деревного палива.

Кулеба розповів про співпрацю з міжнародними партнерами щодо придбання пересувних мобільних котелень та дизельних генераторів для громад області.

"Підготовка області до роботи в зимових умовах триває за планом. Разом з усіма органами влади, очільниками громад та комунальними структурами докладаємо максимум зусиль, аби ця робота тривала злагоджено, а жителі були готові до нелегкого періоду холодів", - резюмував голова Київської ОВА.

Нагадаємо, взимку в оселях українців буде холодніше, голова “Нафтогазу” порадив запасатися ковдрами.

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