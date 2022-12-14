В ОВА розповіли про ситуацію зі світлом у Київській області

Станом на середу, 14 грудня, в енергосистемі України все ще зберігається дефіцит електроенергії.

Енергетики працюють у посиленому режимі в Київській області, щоб у найближчий час вийти на планові відключення.

Про це розповів очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Кулеба зазначив, що відновлювальні роботи мереж тривають. Вони ускладнюються й погодними умовами.

"Загалом ситуація в енергосистемі залишається складною. Багато залежить від нас із вами. Необхідно продовжувати тотальну економію електрики, щоб уникнути подальших аварійних відключень. Дякую всім, хто відповідально ставиться до споживання електроенергії. Слава нашим захисникам, які бережуть наше небо від російських терористів", - написав він.

Росія 14 грудня атакувала дронами Київ та область

У середу зранку, 14 грудня, в Києві та області оголосили повітряну тривогу.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в Шевченківському районі столиці. Начальник Київської військової міської адміністрації Сергій Попко повідомив, що вдалося знищити 13 дронів-камікадзе.

Уламок від одного зі збитих дронів пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі. Також було пошкоджено чотири житлові будівлі.

Пізніше в Києві знайшли уламок збитого російського дрона із написом "За Рязань!".

Завдяки блискучій роботі ППО об’єкти енергетичної інфраструктури не зазнали ушкоджень.

За даними Укренерго, найскладніша ситуація з електроенергією залишається на сході країни – через майже щоденні обстріли енергооб’єкти постійно зазнають пошкоджень. Ремонтні роботи сповільнюються через небезпеку для життя ремонтників.

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