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В ОП відреагували на атаку РФ по Києву дронами-камікадзе: "У нас немає часу"

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В ОП відреагували на атаку РФ по Києву дронами-камікадзе: "У нас немає часу"

Фото: Офіс президента України

Росіяни думають, що подібні атаки їм допоможуть, однак такі дії більше схожі на агонію.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на ранкову атаку РФ по Києву дронами-камікадзе 17 жовтня. Він зазначив, що у нас немає часу на повільні дії потрібно більше систем протиповітряної оборони і якомога швидше.

Про це Єрмак написав у себе в Телеграм.

Росіяни думають, що подібні атаки їм допоможуть, однак такі дії більше схожі на агонію, зазначив керівник ОП.

"Нам потрібно більше систем ППО і якомога швидше. В нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба і знищення ворога. Так і буде", - написав Єрмак.

Нагадаємо, зранку 17 жовтня російська армія атакувала Київ дронами-камікадзе. За даними міського голови Віталія Кличка, у Шевченківському районі столиці пролунало щонайменше два вибухи. Там над будівлею піднявся стовп диму.

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