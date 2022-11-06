В ОП повідомили про важку ситуацію зі світлом у Києві: що сталося

У Києві станом на вечір 6 листопада важка ситуація із забезпеченням споживачів електроенергією, тому запроваджуються стабілізаційні відключення.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Сьогодні ситуація із забезпеченням електроенергією споживачів в столиці важка. Мабуть, кожен киянин відчуває це зараз на собі. Але, що головне, тимчасові відключення допомагають енергетикам стабілізувати енергосистему. Не допустити масового відключення", - написав він.

Тимошенко пояснив, що тимчасові відключення, які тривають зараз, повністю контрольовані.

"Наша лють в такі моменти та безпорадність - це те, чого і хотів досягти ворог, атакуючи енергооб'єкти. Тому працюємо, не панікуємо. Все буде добре!" - додав він.

Нагадаємо, у неділю, 6 листопада, у Києві та семи областях тривають відключення світла. Обмеження споживання електроенергії необхідні, аби зменшити навантаження на електромережі.

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