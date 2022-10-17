В ОП показали наслідки атаки дронами-камікадзе Києва (фото, відео)

Вранці 17 жовтня Росія атакувала Київ дронами-камікадзе.

У результаті атаки у Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку, з якого вдалося врятувати 18 людей.

Як повідомляє КМДА, наразі у центрі столиці перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць. Влада столиці закликає мешканців не виїжджати у середмістя без нагальної потреби.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко показав фото та відео наслідків атаки дронами-камікадзе Києва.

"Рятувальники працюють над наслідками атаки дронів-камікадзе. Всі відповідальні служби ведуть роботу в посиленому режимі", – зазначив він.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак також опублікував відео наслідків удару дрона по житловому будинку в Києві.

Росія атакувала Київ дронами-камікадзе: що відомо

17 жовтня Росія атакувала столицю України дронами-камікадзе.

КМДА офіційно повідомила про чотири влучання, зокрема і у житловий будинок у Шевченківському районі.

Пізніше Віталій Кличко підтвердив, що у результаті атаки російськими дронами-камікадзе в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку, з якого вдалося врятувати 18 людей.

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко написав, що під завалами будинку, куди поцілив ворожий дрон, є люди, а у сусідній будівлі виникла пожежа на площі понад 250 м. кв. Її вже локалізовано.

Згодом стало відомо, що з-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки.

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