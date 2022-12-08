На 150 метрах було 14 трупів: в ООН повідомили, скільки людей вбили росіяни під час окупації Бучі

Під час окупації Бучі Київської області російські окупанти вбили щонайменше 73 цивільні особи. Ще 105 ймовірних вбивств армією РФ очікують на підтвердження.

Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини, оприлюдненого 7 грудня.

"Станом на 31 жовтня 2022 року УВКПЛ задокументувало вбивства 73 цивільних осіб (54 чоловіків, 16 жінок, 2 хлопчиків і 1 дівчинка) у Бучі та продовжується робота з підтвердження ще 105 ймовірних вбивств (85 чоловіків, 11 жінок та 9 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити) у цьому місті", — йдеться у документі.

Вказується, що місцевих жителів російські військові могли стріляли просто за те, що вони з’явилися на вулиці. У доповіді сказано, що окупанти вбили найбільше людей на Яблунській вулиці в Бучі.

"Щонайменше 14 цивільних осіб (10 чоловіків, 3 жінки і 1 дівчинка) були застрелені та залишені на 150-метровій ділянці вулиці Яблунської. Особи, які керували транспортними засобами в місті або поблизу нього, а також ті, хто намагався виїхати з Бучі, регулярно зазнавали обстрілів і були вбиті без видимих причин", — нагадують фахівці.

Наголошується, що військові РФ погрозами та залякуванням вимагали у місцевих жителів, щоб вони ховалися і не виходили із підвалів та своїх будинків. У приміщеннях регулярно проводилися рейди.

Крім того, окупанти допитувати містян щодо їхньої ймовірної належності до української армії та правоохоронних органів. Деякі з цивільних були вбиті на місці, інші були затримані та страчені пізніше.

"Як повідомив один російський солдат, який був у Бучі: "якщо місцеві заходили на наші позиції – їх затримували, допитували та майже одразу вбивали". Місцеві жителі повідомляли, що деякі вбивства виглядали цілком свавільними", — йдеться у доповіді УВКПЛ.

Загалом моніторингова місія ООН задокументувала 441 вбивство російськими окупантами цивільних людей в селах Київської, Чернігівської та Сумської областей від 24 лютого до 6 квітня 2022 року.

У Бучі до 24 лютого мешкало близько 40 000 осіб. Від перших днів повномасштабного російського збройного нападу на Україну в місті відбувалися бойові дії із застосуванням важкого озброєння. Найтяжчими були 3 та 4 березня 2022 року. Місто звільнили з окупації 30 березня. На той час у Бучі залишалося близько 5 000 мешканців.

Увійшовши до міста 2 квітня, українські військові були вражені, коли побачили десятки трупів на вулицях, у дворах, квартирах, підвалах, транспортних засобах, лісових смугах та братських могилах. На багатьох тілах були сліди насильницької смерті і страт.

Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська розповіла про долю 6-річного Влада, який у багатостраждальній Бучі в окупації РФ втратив маму і щодня приходив до могили найріднішої людини на подвір’ї їхнього будинку. Тоді сповнене смутку і горя фото сина на могилі померлої мами облетіло світ, а нині дитина нарешті усміхається.

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