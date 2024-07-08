В "Охматдиті" загинула молода лікарка зі Львова (фото)

Під час російської атаки на "Охматдит" у Києві загинула лікарка родом зі Львова Світлана Лук'янчук.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"В Охматдиті серед загиблих – 30-річна львів'янка Світлана Лук'янчук", – вказав міський голова.

Садовий повідомив, що Світлана народилася у Львові. Дівчина була сиротою, тож її вихованням займалася рідна тітка.

Лук'янчук здобула освіту в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. Після цього завершила інтернатуру. Світлана працювала в "Охматдиті" дитячим нефрологом.

Поховають жінку у Львові біля батьків, на Голосківському цвинтарі.

Нагадаємо, внаслідок атаки по Києву 8 липня загинули 20 людей. За даними мера столиці Віталія Кличка, кількість постраждалих сягнула 96, серед них – троє дітей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Момент влучання ракети в «Охматдит»!

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