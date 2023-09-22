В одному з ТРЦ Києва можна узяти котика, якого господарі забули через війну: фото, подробиці

Пухнастиків щосуботи та щонеділі, від 11:00 до 20:00, можна забрати до себе, вони дуже хочуть до родини.

В Києві у ТРЦ Dream Town можна узяти котика, якого господарі забули через війну.

Про це повідомив власник ТРЦ Dream Town, бізнесмен і меценат Гарік Корогодський у Facebook.

З пухнастиками можна познайомитись щосуботи та щонеділі, від 11:00 до 20:00.

Пухнастики чекатимуть свої людей у DREAM YELLOW, атріум Греція / Фото: Гарік Корогодський

"У "Дрімі" повних ходом розвернувся Тinder. Та не простий, а Kitty Tinder. Разом з Kittytinder Team, пухнастики зустрінуть вас у Dream Yellow, атріум Греція. Щосуботи та щонеділі, від 11 до 20. Якщо вам хтось з цих нахаб сподобається – можна забрати до себе, вони теж хочуть родину – вже чотири новосілля справили. Кошаки українські, забули власники через війну. Чи просто пограти з ними, за вухом почухати", - написав Корогодський під фото котиків.

Нагадаємо, під Києвом службовий пес Грім розшукав немовля, яке п’яний батько виніс з дому.

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