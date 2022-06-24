В одному з районів Києва вводять карантин на сказ через заражену куницю

В одному з районів Києва вводять карантин на сказ через заражену куницю

За червень 2022 року у столиці зареєстровано вже два випадки сказу.

У Солом'янському районі Києва вводять карантин на сказ через заражену куницю.

Про це повідомили у Головному управлінні Держспоживслужби у Києві.

На території Солом'янського району, а саме на території обмеженої вулицями з перехрестями просп. Лобановського з вул. Головка, вул. Головка з вул. Солом'янській, вул. Солом'янській з вул. Протасів Яр, вул. Протасів Яр з вул. М. Грінченка, вул. М. Грінченка з вул. Брожко, вул. Брожка з просп. Лобановського запроваджують карантин.

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Загрозливою зоною визначають житлові та паркові масиви Солом'янського району, що прилягають до зони карантинних обмежень.

За червень 2022 року зареєстровано вже два випадки сказу на території Києва. Перший випадок був зареєстрований у Печерському районі столиці. 8 червня у відділ з боротьби зі сказом тварин, був доправлений труп безпритульного кота. За результатами експертизи, у тварини виявили ознаки сказу. Тоді у Печерському районі запровадили карантинні обмеження. Житлові та паркові масиви Печерського та Голосіївського районів визнали загрозливою зоною.

Довідково:

за 2020 рік на території Києва було зареєстровано 6 випадків захворювання на сказ;

за 2021 рік на території - 7 випадків;

за 2022 рік - 2 випадки.

Зараження сказом відбувається через пошкоджені шкірні покриви або слизові оболонки під час укусу або ослинення.

Якщо вас вкусила тварина, фахівці радять рясно промити рану водою з милом та звернутись до лікаря.

Щоб запобігти зараженню домашніх тварин на сказ, їм треба щорічно робити профілактичні щеплення, а також дотримуватись правил утримання.

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