В одному з районів Києва впали уламки збитої ракети - Кличко

У суботу, 14 січня, сили під час повітряної тривоги у Києві, у Голосіївському районі, впали уламки.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Голосіївському районі столиці на нежитлову територію впали уламки ракети", - написав міський голова.

За його словами, постраждалих немає.

Згодом Кличко повідомив, що на нежитловому об‘єкті столиці пожежа. За його словами, рятувальні служби прямують на місце.

"У Голосіївському районі столиці пожежа на нежитловому об‘єкті. Попередньо - внаслідок ворожої атаки на столицю", - наголосив мер Києва.

Атака на столицю 14 січня

У суботу, 14 січня, у Києві знову пролунали. Вони сталися у кількох районах до оголошення "тривоги".

В ОВА заявили ракетну атаку на столицю. Мер міста Віталій Кличко повідомив про вибухи у Дніпровському районі.

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що окупанти здійснили атаку на об‘єкти критичної інфраструктури.

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