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В одному з районів Києва військовозобов’язаних у 10-денний термін викликають до ТЦК

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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В одному з районів Києва військовозобов’язаних у 10-денний термін викликають до ТЦК

В Оболонському районі Києва військовозобов'язаним нагадали про обов'язок у 10-денний термін прибути до ТЦК

Вимога прибути до ТЦК стосується усіх військовозобов'язаних, які раніше не отримували персональних повісток або мобілізаційних розпоряджень.

Наказ про проведення мобілізації на території Оболонського району міста Києва, в якому йдеться про обов’язок військовозобов’язаних з’явитися до ТЦК у 10-денний термін, підписав начальник районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олексій Привала.

Відповідний документ, датований 19 червня, опубліковано на Facebook-сторінці установи.

Вимога прибути до ТЦК стосується усіх військовозобов'язаних, які раніше не отримували персональних повісток або мобілізаційних розпоряджень. 

Також у документі йдеться про необхідність прибути до Оболонського РТЦК у 3-денний термін тих військовозобов’язаних, які перебувають на території Оболонського району Києва у зв’язку з роботою чи іншими обставинами, але перебувають на обліку в інших ТЦК.

Органам державної влади, а також установам, підприємствам та організаціям, управителям багатоквартирних будинків та головам правління ОСББ доручено забезпечити оповіщення військовозобов’язаних.

У наказі також нагадують про необхідність мобілізації людських і транспортних ресурсів, заборону змінювати місце проживання військовозобов’язаним без дозволу начальника ТЦК та про адміністративну і кримінальну відповідальність для військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації і не з’являються за викликом до ТЦК. 

Наказ із вимогою до військовозобов'язаних прибути у 10-денний термін до Оболонського районного ТЦК міста Києва підписано 19 червня 2023 року / © Facebook / Оболонський районний РТЦК та СП у м. Києві
Наказ із вимогою до військовозобов'язаних прибути у 10-денний термін до Оболонського районного ТЦК міста Києва підписано 19 червня 2023 року / Фото: Facebook / Оболонський районний РТЦК та СП у м. Києві

Нагадаємо, раніше начальник Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Плитус підписав наказ “Про проведення загальної мобілізації”. У документі також йшлося про обов’язковість явки військовозобов’язаних в міський ТЦК у 10-денний термін.

Згодом у Івано-Франківському ТЦК повідомили, що наказ про прибуття до територіального центру комплектації видається щоразу, коли продовжується дія воєнного стану та мобілізації.

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Дата публікації
Перегляди
3177
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