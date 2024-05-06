В одному з районів Києва чотири дні триватимуть військові навчання

Мешканців столиці закликають не знімати фото та відео.

У Дарницькому районі Києва від 6 до 10 травня відбуватимуться військові навчання.

Про деталі повідомили у РДА.

"Під час тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Мета навчань — нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції", - йдеться у повідомленні.

Також там нагадали, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки — заборонено.

Раніше стало відомо, що угруповання сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з КМВА, патрульною і національною поліцією та іншими підрозділами сил оборони й надалі будуть проводи систематичні навчання.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НЕ ХОДІТЬ БЕЗ ДОКУМЕНТІВ! У КИЄВІ СБУ РОЗПОЧАЛА РАПТОВІ ПЕРЕВІРКИ!

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