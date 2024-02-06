В одному з готелів Києва виявили гостру кишкову інфекцію, постраждалі – у лікарні

Розпочато епідеміологічне розслідування.
У Києві в одному з готелів виявлені випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію, розпочате епідеміологічне розслідування.
Про це повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб у Facebook.
"5 лютого до ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ" надійшло екстрене повідомлення про захворювання на гостру кишкову інфекцією серед гостей одного з готелів м. Києва. Наразі, шестеро хворих звернулись за медичною допомогою та перебувають на лікуванні в медичних закладах столиці", – ідеться у повідомленні.
Зазначається, що лікарі та фахівці центру проводять необхідні бактеріологічні обстеження на кишкову групу інфекцій.
Про виявлені випадки захворювання поінформоване Головне управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у місті Києві, а також Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради.
Нагадаємо, у кафе на столичному Подолі зафіксовано отруєння клієнтів, які замовили в меню закладу салат.
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