В одному з готелів Києва виявили гостру кишкову інфекцію, постраждалі – у лікарні

У Києві в одному з готелів виявлені випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію, розпочате епідеміологічне розслідування.

Про це повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб у Facebook.

"5 лютого до ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ" надійшло екстрене повідомлення про захворювання на гостру кишкову інфекцією серед гостей одного з готелів м. Києва. Наразі, шестеро хворих звернулись за медичною допомогою та перебувають на лікуванні в медичних закладах столиці", – ідеться у повідомленні.

Також читайте Тонни отрути в консервах: чим насправді годують ЗСУ та чому продукти не доходять до військових

Зазначається, що лікарі та фахівці центру проводять необхідні бактеріологічні обстеження на кишкову групу інфекцій.

Про виявлені випадки захворювання поінформоване Головне управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у місті Києві, а також Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради.

Нагадаємо, у кафе на столичному Подолі зафіксовано отруєння клієнтів, які замовили в меню закладу салат.

Читайте також: