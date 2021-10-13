В одному із супермаркетів Києва у рибі знайшли паразитів: фото, відео

В оселедці, який придбали на Позняках, був чималий гельмінт.

У Києві в супермаркеті на Позняках покупці виявили неприємний сюрприз. Зокрема, в оселедці був чималий гельмінт.

Фото та відео опублікував в Telegram-паблік "Типичный Киев".

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Судячи з фото чеку, рибу купили 12 жовтня близько 11:00.

На відео видно паразита, якого витягли з риби. Гельмінта знайшли вже після того, як розрізали оселедця.

"То гельмінти - це бонус за округлення у чеку чи будуть ще сюрпризи?", - йдеться у дописі під фото.

Нагадаємо, в акваторії Кременчуцького водосховища, особливо в Черкасах, риба заразилася солітером.

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