В одному із супермаркетів Києва у рибі знайшли паразитів: фото, відео

В оселедці, який придбали на Позняках, був чималий гельмінт.
У Києві в супермаркеті на Позняках покупці виявили неприємний сюрприз. Зокрема, в оселедці був чималий гельмінт.
Фото та відео опублікував в Telegram-паблік "Типичный Киев".
Судячи з фото чеку, рибу купили 12 жовтня близько 11:00.
На відео видно паразита, якого витягли з риби. Гельмінта знайшли вже після того, як розрізали оселедця.
"То гельмінти - це бонус за округлення у чеку чи будуть ще сюрпризи?", - йдеться у дописі під фото.
Нагадаємо, в акваторії Кременчуцького водосховища, особливо в Черкасах, риба заразилася солітером.