В одному із районів Києва пролунав вибух - під завалами можуть бути люди

За попереньою інформацією, є потерпілі внаслідок вибуху. Одна людина загинула.

У четвер, 9 лютого, у Дарницькому районі Києва пролунав вибух. За інформацією влади, інцидент трапився на території колишнього заводу.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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За його словами, під завалами можуть перебувати працівники заводу. Обставини вибуху наразі невідомі.

"У Дарницькому районі столиці пролунав вибух на території колишнього заводу. Під завалами можуть бути люди. Всі служби слідують на місце. Інформація уточнюється. Фахівці з‘ясовуватимуть причини вибуху", - поінформував Кличко.

Згодом мер Києва повідомив про загибель однієї людини.

"Внаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу, сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м. Одна людина загинула. Трьох постраждалих дістали з-під завалів. Рятувально-пошукові роботи тривають. Причини вибуху з‘ясовують", - написав Віталій Кличко.

У Київській міській державній адміністрації додалм, що вибух пролунав о 15:45. З-під завалів вдалося дістати трьох людей.

"О 15.45 на території одного з колишніх заводів Дарницького району пролунав вибух. Попередньо - взірвався газовий балон. Одна людина загинула. Ще трьох людей вдалося витягнути з-під завалів. Їм надається медична допомога", - зазначили у КМДА.

У коментарі для ТСН.ua столична поліція спростувала інформацію, яка активно поширюється у соціальних мережах, про "приліт". Там додали, що вибух стався на вулиці Бориспільській.

У ДСНС Києва ТСН.ua також підтвердили, що це не "приліт", але що саме вибухнуло - поки не знають."Стався вибух з подальшим горінням. В результаті НП одна людина загинула, ще четверо під завалами. Попереднього- це складське приміщення. На місці працюють рятувальники',- розповіли нам в ДСНС Києва.

Нагадаємо, у четвер, 9 лютого, у Запорізькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У місцевих пабліках публікували кадри, на яких видно, як у небо здіймається чорний дим.

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