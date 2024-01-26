В одного з керівників поліції Києва виявили 3,9 млн грн необґрунтованих активів

Заощадження та загальні офіційні доходи поліцейського, його матері та дружини значно нижчі за вартість набутих активів.

Нацагентство з питань запобігання корупції провело моніторинг способу життя начальника Управління боротьби з наркозлочинністю ГУ Нацполіції у Києві і виявило ознаки набуття необґрунтованих активів на майже 3,9 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

Працівники агентства з’ясували, що 2022 року дружина цього високопосадовця столичної поліції отримала право користуватися та розпоряджатися автомобілем Dodge Durango вартістю 697 тис. грн і продала його свекрусі. Однак жінка фактично продовжувала користуватися цим авто.

За даними НАЗК, 2023 року дружина службовця на підставі довіреності від свекрухи придбала земельну ділянку на 0,12 га у Київській області за понад 3 млн грн.

Агентство встановило, що заощадження та загальні офіційні доходи начальника Управління боротьби з наркозлочинністю, його матері та дружини значно нижчі за вартість набутих активів.

Зазначається, 2018 року мама працівника поліції також стала власницею двох квартир у Києві, хоча проживає в іншому місці.

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НАЗК скерувало матеріали щодо службовця поліції до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. САП має вирішити питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів загальною вартістю 3 млн 878 тис. 590 грн необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави.

До слова, у Києві оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції викрили посадовця міської ради та його спільника на хабарі. Вони вимагали від бізнесмена 20% частини коштів за можливість отримувати пільгове фінансування на відбудову бізнесу.

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