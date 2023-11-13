В Обухові маршрутка із пасажирами влетіла у вантажівку: є постраждалі

Внаслідок ДТП травми отримали двоє пасажирів, їх госпіталізували.
В Обухові на Київщині сталася ДТП за участі вантажівки та маршрутного таксі.
Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.
Аварія сталася 12 листопада близько 21 години: у місті зіткнулися вантажівка МАN та маршрутка Mercedes.
Внаслідок ДТП травми отримали двоє пасажирів, їх госпіталізували.
На місці події працювали слідчі, патрульні та медики.
Нагадаємо, у Києві на Берестейському проспекті зіткнулися два автобуси з пасажирами. Внаслідок ДТП постраждали семеро людей.
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