В Обухові маршрутка із пасажирами влетіла у вантажівку: є постраждалі

В Обухові на Київщині сталася ДТП за участі вантажівки та маршрутного таксі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

Аварія сталася 12 листопада близько 21 години: у місті зіткнулися вантажівка МАN та маршрутка Mercedes.

Внаслідок ДТП травми отримали двоє пасажирів, їх госпіталізували.

На місці події працювали слідчі, патрульні та медики.

Нагадаємо, у Києві на Берестейському проспекті зіткнулися два автобуси з пасажирами. Внаслідок ДТП постраждали семеро людей.

Читайте також: