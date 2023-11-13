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В Обухові маршрутка із пасажирами влетіла у вантажівку: є постраждалі

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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В Обухові маршрутка із пасажирами влетіла у вантажівку: є постраждалі

На Київщині маршрутка із пасажирами влетіла у вантажівку / Фото: Поліція Київської області

Внаслідок ДТП травми отримали двоє пасажирів, їх госпіталізували.

В Обухові на Київщині сталася ДТП за участі вантажівки та маршрутного таксі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

Аварія сталася 12 листопада близько 21 години: у місті зіткнулися вантажівка МАN та маршрутка Mercedes.

Внаслідок ДТП травми отримали двоє пасажирів, їх госпіталізували.

На місці події працювали слідчі, патрульні та медики.

Нагадаємо, у Києві на Берестейському проспекті зіткнулися два автобуси з пасажирами. Внаслідок ДТП постраждали семеро людей.

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Дата публікації
Перегляди
324
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