В Обухові дерево впало на автомобілі, які рухалися дорогою: постраждав водій (фото)

Через небезпечні метеорологічні явища на Київщині оголошено другий рівень небезпеки.

В Обухові на Київщині дерево впало на автомобілі, які рухалися дорогою. Внаслідок падіння дерева постраждав водій.

Про це повідомила поліція Київщини та оприлюднила відповідні фото.

"В Обухові о 09:13 внаслідок сильного вітру дерево впало на автомобілі, які рухалися дорогою. Водій однієї з автівок отримав незначні тілесні ушкодження, йому була надана медична допомога", - йдеться у повідомленні.

На Київщині оголошено другий рівень небезпеки

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Поліція Київщини застерігає громадян: через небезпечні метеорологічні явища у регіоні оголошено другий рівень небезпеки.

"Будьте дуже обережними на дорогах, а за можливості – залишайтеся вдома", - просять у поліції.

Правила безпеки під час сильного вітру

Поліцейські Київщини закликають мешканців області дотримуватися правил особистої безпеки, бути пильними та обережними, перебуваючи на вулиці.

Під час сильних поривів вітру намагайтеся не ходити під розлогими деревами, а також тримайтеся якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач та дахів будинків.

Прохання відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до рятувальників та поліції за номерами спецліній "101", "102".

Нагадаємо, у Києві через наслідки негоди зі шквальним вітром вже двоє загиблих – це чоловіки віком 65 і 35 років.

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