В обороні Києва – один зі старійшин української науки

В обороні Києва – один зі старійшин української науки

Попри доволі поважний вік (понад 70 років), професор гідно відстоює та захищає територіальну цілісність України.

Українські науковці вражають не лише своїми розробками та винаходами, а й патріотизмом та любов’ю до України. З початку повномасштабної війни чимало з них взяли до рук зброю або в інший спосіб підтримали сили українського спротиву.

Про це йдеться у повідомленні Національної академії наук України.

"Працівник одного з наукових інститутів Національної академії наук України – доктор наук, професор, видатний вчений, людина, яка на своєму професійному шляху зробила неоціненний внесок у розвиток світової геології, – бере активну участь у відбитті збройної агресії РФ у лавах територіальної оборони міста Києва", - йдеться у повідомленні.

Попри доволі поважний вік (понад 70 років), професор на рівні з військовослужбовцями Збройних Сил України, Національної гвардії України та іншими українськими правоохоронними органами гідно відстоює та захищає територіальну цілісність України, подаючи приклад молодшим поколінням українських чоловіків.

"З міркувань безпеки ми не розкриваємо імені нашого колеги, але безмежно вдячні йому за мужність і відданість Україні та її народові. Слава українським героям!", - повідомляє НАНУ.

Нагадаємо, колишній мисливець, який залишився в Бучі на Київщині, щоночі влаштовує безжалісні полювання на російських окупантів. Місцеві мешканці називають його "Привидом Бучі". Це 70-річний пенсіонер, мисливець із солідним стажем та досягненнями. Його не взяли до місцевої ТРО, тож чоловік вирушив "у вільне плавання" – партизанити вночі на околицях рідного міста, наводячи страх на окупантів.

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